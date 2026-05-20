Бивш служител на австрийското разузнаване е осъден за шпионаж в полза на Русия

Бившият главен инспектор на вече закритата австрийска Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма (BVT) Егисто От бе осъден от Виенския окръжен съд на четири години и един месец затвор по обвинение в злоупотреба със служебно положение и шпионаж, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

Според обвинението От е правил неправомерни проверки на лица и е извършвал дейности шпионски дейности в полза на руските тайни служби.

Данни, мобилни телефони и лаптопи, предадени на Москва

Съдът призна вината на От в това, че многократно е предавал лични данни на руската Федерална служба за сигурност (ФСС). Призната бе и вината му за предаването на няколко служебни мобилни телефона на висши чиновници от министерството на вътрешните работи. По време на разходка с лодка през 2017 г. мобилните телефони паднали във водата и били предадени за възстановяване на данните на полицейски служител, който сега също е съучастник в обвинението. Смята се, че в крайна сметка От е помогнал предадените за ремонт мобилни устройства да се озоват в ръцете на ФСС.

От бе признат за виновен по обвинението, че е предал на агенти от руските тайни служби специализиран лаптоп с висока степен на сигурност СИНА (Sichere Inter-Netzwerk Architektur, SINA), съдържащ поверителна информация от разузнавателните служби на държава член на ЕС. Предполага се, че в замяна От е получил 20 000 евро, поради което той бе признат за виновен и по обвинения в злоупотреба с доверие и вземане на подкуп.

"Анализ на грешките" след убийството в Тeргартен

Съдът призна вината на От и по обвиненията, свързани с анализ, който е изготвил за руските служби след убийството на чеченец, живеещ в изгнание в Германия. Според обвинителния акт след убийството, извършено през август 2019 г. от руски агент в района на берлинския парк Тиргартен, От е изготвил за руските разузнавателни служби „анализ на грешките“, съдържащ инструкции за бъдещи безпроблемни мисии за поръчкови убийства.

От и другият подсъдим по делото се намират в ареста от четири месеца. И двамата пледираха за невинност по всички повдигнати им обвинения. Егисто От бе оправдан по обвинението в измама и по друг случай на вземане на подкуп.