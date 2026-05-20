„Пърсивиърънс“ на НАСА измина почти 42 км в търсене на признаци за древен живот на Марс

Марсоходът „Пърсивиърънс“ на НАСА е изминал 41,99 км, приближавайки се до официалната маратонска дистанция от 42,2 км в търсене на признаци за древен живот, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се апаратът да надхвърли това разстояние през следващия месец, каза мениджърът на мисията Робърт Хог.

Марсоходът, който е голям колкото автомобил, кацна на 18 февруари 2021 г., като първоначално се предвиждаше мисията му да продължи една марсианска година или около 687 земни дни.

„Роувърът е в добро състояние, а захранването му ще стигне поне за още едно десетилетие. Продължителността на мисията зависи от решенията, които НАСА ще вземе“, заяви пред Ройтерс Кен Фарли, заместник-научен ръководител на проекта „Пърсивиърънс“ в Калтех.

Роботизираният марсоход „Пърсивиърънс" събира минерални проби от дъното на древно марсианско езеро, наречено кратер Джезеро (Йезеро), и запечатва получения материал в контейнери, предназначени за бъдещ лабораторен анализ, търсещ евентуални следи от фосилизирани микроби, отбелязва Ройтерс.

Днес Марс е студен и пуст, но в далечното минало е притежавал плътна атмосфера и мек климат, позволяващи наличието на течна вода. Учените се стремят да разберат дали на планетата някога е имало живот, а тъй като водата е основна съставка за неговото зараждане, кратерът Джезеро със своето „влажно“ минало – е идеалното място за изследванията на марсохода, допълва агенцията.

Миналата година НАСА обяви най-значимото откритие на „Пърсивиърънс" досега – скална проба от вътрешността на кратера. Червеникавата скала, формирана преди милиарди години от утайки на езерното дъно, съдържа потенциални следи от древен микробен живот. Според изследователите откритите минерали биха могли да са резултат от микробна активност, но не е изключено да имат и геоложки произход.

„Окончателното потвърждение дали това са истински доказателства за живот на Марс изисква анализ в земни лаборатории, разполагащи с необходимата прецизна апаратура“, заяви Фарли. „Пърсивиърънс" ще продължи да събира скални проби с надеждата, че те ще бъдат доставени на Земята от бъдеща роботизирана или пилотирана мисия“, добави той.

Марсоходът събра доказателства и за наличието на органични молекули. Освен това „Пърсивиърънс" за пръв път наблюдава полярно сияние на Марс във видимия спектър, при което небето сияеше в меко зелено.

„Пърсивиърънс" проучи историята на древното езеро в кратера Джезеро, съществувало преди 3,7 милиарда години. От плитък водоем със солени седименти, езерото постепенно се е превърнало в басейн с дълбочина над 9 метра, формирайки характерната пясъчна делта. Сега роувърът изследва района около кратера, където се намират едни от най-старите скали на Марс – на възраст над 4,5 милиарда години. Тези образци са ключови за разбирането на ранната еволюция на Червената планета.

„Важно е да се отбележи, че този период и тогавашната повърхност вероятно силно наподобяват условията на Земята по времето, когато се е зараждал животът. Тъй като на нашата планета скалите от тази епоха са напълно унищожени, Марс предлага безценна аналогова среда за изследване на химичната еволюция и евентуалния произход на живота“, заяви Кен Фарли.