Тръмп: Границата между сделка с Иран и нови удари е тънка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че в преговорите с Иран "границата е тънка" между постигане на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите по тази страна, предаде Франс прес.

Това бе поредното изявление на Тръмп по темата вчера, когато обаче той не обяви ясно своите намерения.

Президентът на САЩ изпраща смесени сигнали, откакто обяви в понеделник, че се отказва от нови удари, за да даде време за преговори, колебаейки се между оптимизъм и заплахи за подновяване на военните действия, обобщава АФП.

"Ще видим какво ще се случи. Или ще постигнем споразумение, или ще предприемем някои по-строги мерки. Но, надявам се, второто няма да се случи", каза Тръмп пред репортери във военната база "Андрюс" в щата Мериленд.

"Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо", предупреди президентът на САЩ.

"Всички сме готови да действаме. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни", подчерта той.

Тръмп добави, че едно споразумение с Иран би спестило "много време, енергия и хора", като прогнозира, че то може да бъде сключено "много бързо... до няколко дни".

Също тази седмица - във вторник, президентът на САЩ довери, че е бил на един час от това да нареди нови удари по Иран, но е решил да отложи планираната за същия ден атака по молба на страните от района на Персийския залив, посочва АФП и БТА.