ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

30 души са убити при две атаки на джихадисти от "Б...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22889483 www.24chasa.bg

Намериха тялото на румънка след срутването на сграда в Германия, българинът все още се издирва

1016
КАДЪР: Екс/@focusonline

Тялото на румънска туристка бе извадено изпод развалините на срутилата се в Източна Германия сграда. Продължава издирването на още двама души - нейна сънародничка и българин, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, се срути в понеделник вечерта. За момента причината не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от изтичане на газ. 

Говорителка на германската полиция съобщи рано тази сутрин пред ДПА, че тялото на 25-годишната румънка е било открито под развалините около 22:30 (23:30 ч. българско време) вчера. Спасителната операция е била спряна временно до провеждането на съдебномедицинско разследване и изваждането на трупа.

В неизвестност остават двама души - 26-годишна румънка и 48-годишен мъж, който има българско и германско гражданство.

В сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и настаняване на туристи.

Кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу, който е от румънски произход и е представител на Християндемократическия съюз, каза, че рухването на сградата, изглежда, се дължи на газова експлозия.

Течът, който е бил установен няколко часа след трагедията, продължава, което усложнява спасителната операция, пише БТА.

 

КАДЪР: Екс/@focusonline

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)