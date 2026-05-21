Растенията – най-красивите химически фабрики!

30 души са убити при две атаки на джихадисти от "Боко Харам" в Нигерия

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам". СНИМКА: пиксабей

Около 30 души - рибари и дървосекачи, бяха убити при две нападения, извършени от джихадистката групировка "Боко Харам" в североизточния нигерийски щат Борно, предаде Франс прес, цитирани от БТА. 

Атаките били извършени в понеделник. При едната били убити шестима дървосекачи, а при другата - 27 рибари, като нито един човек от групата не бил пощаден от нападателите, дошли с мотоциклети.

Щатът Борно е епицентърът на конфликта, отнел живота на десетки хиляди хора в най-многолюдната държава в Африка.

Възобновяването на ислямистките атаки през последните месеци накара Нигерия да засили военното си сътрудничество със САЩ. Въоръжените сили на двете страни обявиха, че са убили 175 джихадисти при съвместни въздушни удари през последните дни, отбелязва АФП.

