Най-малко четирима цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна през нощта, предаде Ройтерс, като се позова на властите в двете страни.

Агенцията прави уговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни на прицел, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Властите в пограничната руска Белгородска област съобщиха, цитирани от ТАСС, за трима ранени мъже при две украински атаки с дронове срещу автомобили.

Въздушна тревога бе обявена през нощта в няколко руски региона, като има съобщения за затворени летища.

Една жена е била ранена, а няколко жилищни сгради са понесли щети, в източния украински град Днепър, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ - повече от четири години след началото на войната, започнала с руската пълномащабна инвазия в съседната страна.