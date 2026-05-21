Българска следа се появи около присъдата на бивш австрийски разузнавач за шпионаж в полза на Русия

Бившият главен инспектор на вече закритата австрийска Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма (BVT) Егисто От бе осъден от Виенския окръжен съд на четири години и един месец затвор по обвинение в злоупотреба със служебно положение и шпионаж, предаде австрийската новинарска агенция АПА и БТА.

Според обвинението От е правил неправомерни проверки на хора и е извършвал дейности шпионски дейности в полза на руските тайни служби.

Данни, мобилни телефони и лаптопи, предадени на Москва

Съдът призна От за виновен за това, че многократно е предавал лични данни на руската Федерална служба за сигурност (ФСС). Призната бе и вината му за предаването на няколко служебни мобилни телефона на висши чиновници от министерството на вътрешните работи. По време на разходка с лодка през 2017 г. мобилните телефони паднали във водата и били предадени за възстановяване на данните на полицейски служител, който сега също е съучастник в обвинението. Смята се, че в крайна сметка От е помогнал предадените за ремонт мобилни устройства да се озоват в ръцете на ФСС.

От бе признат за виновен по обвинението, че е предал на агенти от руските тайни служби специализиран лаптоп с висока степен на сигурност СИНА (Sichere Inter-Netzwerk Architektur, SINA), съдържащ поверителна информация от разузнавателните служби на държава член на ЕС. Предполага се, че в замяна От е получил 20 000 евро, поради което той бе признат за виновен и по обвинения в злоупотреба с доверие и вземане на подкуп.

"Анализ на грешките" след убийството в Тeргартен

Съдът призна вината на От и по обвиненията, свързани с анализ, който е изготвил за руските служби след убийството на чеченец, живеещ в изгнание в Германия. Според обвинителния акт след убийството, извършено през август 2019 г. от руски агент в района на берлинския парк Тиргартен, От е изготвил за руските разузнавателни служби "анализ на грешките", съдържащ инструкции за бъдещи безпроблемни мисии за поръчкови убийства.

От и другият подсъдим по делото се намират в ареста от четири месеца. И двамата пледираха, че са невинни, по всички повдигнати им обвинения. Егисто От бе оправдан по обвинението в измама и по друг случай на вземане на подкуп.

Другият обвиняем бе осъден на пробация, съобщи ДПА. Двамата имат право да обжалват присъдите си.

Българска връзка

Според австрийската прокуратура връзката на От с Москва е преминавала през шпионска мрежа, свързана както с Ян Марсалек - бившия директор на фалиралата германска компания за платежни услуги "Уайъркард" (Wirecard), който избяга от страната, така и с групата български граждани, осъдени миналата година в Лондон за шпионаж в полза на Русия, отбелязва ДПА.

Прокурорите представиха няколко съобщения в чата между българите и акаунт, за който се смята, че е на Марсалек. Без да посочат поименно От, те описаха в детайли шпионски операции, които според разследващите очевидно са негово дело.

Смята се, че Марсалек, за когото е издадена международна заповед за арест, се намира в Русия. Друг служител на австрийското разузнаване, за когото се твърди, че е бил "част от информационната верига между Марсалек и От", също е избягал в чужбина, посочва ДПА.

Ройтерс отбелязва, че сред хората, за които осъденият бивш главен инспектор на закритата австрийска Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма е събирал неправомерно информация, е българският разследващ журналист Христо Грозев.