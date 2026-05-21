Възобновиха риболова в Еврос, забраната остава за язовир Комарос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 20 май риболовът в региона на Еврос официално беше възобновен след края на сезонната забрана, въведена за защита на рибните популации и водните екосистеми през пролетния размножителен период.

Решението на местните власти важи както за професионалния, така и за любителския риболов. Разрешен е уловът в река Еврос, притоците Арда и Еритропотамос, язовирите Терапейо и Петроте, каналите Питио и Т16 край Орестиада, както и в редица микроязовири и водни съоръжения в района.

Властите уточняват, че забраната остава в сила единствено за язовир Комарос, който е защитена зона за диви животни и е под специален екологичен режим.

Сезонното ограничение беше въведено на 15 април с цел опазване на биоразнообразието и естественото възпроизводство на рибните видове. Контролните служби ще продължат проверките за спазване на правилата за риболов и екологичното законодателство в региона.

Българите, които желаят да практикуват любителски риболов в Гърция, трябва да спазват действащите гръцки правила за риболов и екологична защита, напомнят местните власти след възобновяването на риболова в региона на Еврос.

За риболов във вътрешни водоеми като реки, язовири и канали е необходимо рибарите да носят валиден документ за самоличност и да спазват разрешените периоди, зоните за улов и ограниченията за защитени видове.

Властите уточняват, че за любителски морски риболов в повечето случаи не се изисква специален лиценз, но при риболов във вътрешни водоеми и защитени територии могат да важат допълнителни местни ограничения.

Рибарите са длъжни да използват само разрешени уреди и да спазват правилата за минимален размер и количество на улова. Забранен остава риболовът в защитени зони като язовир Комарос в района на Еврос.

Гръцките власти предупреждават, че нарушаването на правилата за риболов може да доведе до сериозни санкции както за местни жители, така и за чуждестранни туристи.

Според действащото законодателство глобите варират от 200 до 2000 евро в зависимост от нарушението. Най-тежки санкции се налагат при риболов в забранени зони, използване на незаконни мрежи и уреди, улов на защитени видове или превишаване на разрешеното количество риба.

При тежки случаи, включително използване на взривни вещества, химикали или други забранени методи, са предвидени и наказания лишаване от свобода от 5 месеца до 3 години.

Контролните органи имат право да конфискуват въдици, мрежи, лодки и друго оборудване при установени нарушения. Властите напомнят още, че любителският улов не може да надвишава 5 килограма риба на ден, освен ако единичната риба е с по-голямо тегло.

След възобновяването на риболова в района на Еврос проверките по реките, язовирите и каналите са засилени, а службите призовават рибарите стриктно да спазват екологичните и риболовните правила.