ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още търсят мечката с мечето, убили човек на Витош...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22889711 www.24chasa.bg

Антонио Коща: Потресен съм от отношението на израелски министър към активисти от флотилията за Газа

1444
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви тази сутрин, че е „потресен" от отношението на израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление в социалната платформа Екс.

Публикуването от министъра на видеозапис вчера показа, че израелската полиция е принудила активисти, които са били на борда на флотилията с хуманитарна помощ, пътуващи и опитващи се да влязат в Газа, да коленичат на земята в редици с вързани зад гърба им ръце, докато Бен-Гвир ги наблюдава и коментира, пише БТА.

„Потресен съм от отношението на израелския министър Бен-Гвир към активисти от флотилията. Това поведение е напълно неприемливо. Призоваваме за незабавното им освобождаване", написа Коща в Екс.

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание