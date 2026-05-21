Антонио Коща: Потресен съм от отношението на израелски министър към активисти от флотилията за Газа

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви тази сутрин, че е „потресен" от отношението на израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление в социалната платформа Екс.

Публикуването от министъра на видеозапис вчера показа, че израелската полиция е принудила активисти, които са били на борда на флотилията с хуманитарна помощ, пътуващи и опитващи се да влязат в Газа, да коленичат на земята в редици с вързани зад гърба им ръце, докато Бен-Гвир ги наблюдава и коментира, пише БТА.

„Потресен съм от отношението на израелския министър Бен-Гвир към активисти от флотилията. Това поведение е напълно неприемливо. Призоваваме за незабавното им освобождаване", написа Коща в Екс.