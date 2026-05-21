Британско радио обяви смъртта на крал Чарлз III заради компютърна грешка

Радиостанция, която случайно обяви смъртта на крал Чарлз III, се извини за "причинените страдания", съобщава Sky News.

Радио "Каролайн" в Есекс заяви, че "компютърна грешка" в основното им студио е довела до погрешното съобщение във вторник следобед.

"Поради компютърна грешка в нашето основно студио, процедурата за смърт на монарх, която всички станции в Обединеното кралство държат в готовност, надявайки се да не се наложи, беше случайно активирана във вторник следобед (19 май), погрешно обявявайки, че Негово Величество Кралят е починал. След това радио "Каролайн" замлъкна, както се изискваше, което ни предупреди да възстановим програмата и да се извиним в ефир", написа управителят на станцията Питър Мур в социалните мрежи.

Инцидентът се случи в първия ден от пътуването на краля и кралицата до Северна Ирландия, където се присъединиха към представление с фолклорна група, гледаха танцьори и отпиваха ирландско уиски в квартал "Титаник" в Белфаст.

Радио "Каролайн", със седалище в Малдън, е създадено през 1964 г. и е бивша пиратска радиостанция, според уебсайта и профилите в социалните мрежи, отбелязва Sky News