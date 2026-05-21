ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Растенията – най-красивите химически фабрики!

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22889768 www.24chasa.bg

Британско радио обяви смъртта на крал Чарлз III заради компютърна грешка

2516
Крал Чарлз III Кадър: YouTube/@BBC News

Радиостанция, която случайно обяви смъртта на крал Чарлз III, се извини за "причинените страдания", съобщава Sky News.

Радио "Каролайн" в Есекс заяви, че "компютърна грешка" в основното им студио е довела до погрешното съобщение във вторник следобед.

"Поради компютърна грешка в нашето основно студио, процедурата за смърт на монарх, която всички станции в Обединеното кралство държат в готовност, надявайки се да не се наложи, беше случайно активирана във вторник следобед (19 май), погрешно обявявайки, че Негово Величество Кралят е починал. След това радио "Каролайн" замлъкна, както се изискваше, което ни предупреди да възстановим програмата и да се извиним в ефир", написа управителят на станцията Питър Мур в социалните мрежи.

Инцидентът се случи в първия ден от пътуването на краля и кралицата до Северна Ирландия, където се присъединиха към представление с фолклорна група, гледаха танцьори и отпиваха ирландско уиски в квартал "Титаник" в Белфаст.

Радио "Каролайн", със седалище в Малдън, е създадено през 1964 г. и е бивша пиратска радиостанция, според уебсайта и профилите в социалните мрежи, отбелязва Sky News

Крал Чарлз III Кадър: YouTube/@BBC News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание