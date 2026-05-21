Говорителят на Министерството на външните работи на Китай коментира отхвърленото от 79-ата Световна здравна асамблея предложение, свързано с Тайван

На 18 май в рамките на годишната сесия на 79-ата Световната здравна асамблея беше отхвърлено предложението на отделни държави за включване в дневния ред на т.нар. „покана към Тайван да участва като наблюдател". Подобно решение, спрямо Тайван, се взема за десета поредна година.

По въпроса за участието на Тайван в международни организации, включително в дейностите на Световната здравна организация, позицията на Китай е последователна и ясна: въпросът трябва да се разглежда в съответствие с принципа за един Китай. Това е основен принцип, утвърден както с Резолюция №2758 на Общото събрание на ООН, така и с Резолюция 25.1 на Световната здравна асамблея. Без съгласието на централното правителство на Китай Тайван няма основание, право или причина да участва в Световната здравна асамблея. Властите на Демократическата прогресивна партия в Тайван упорито поддържат сепаратистката позиция за „независим Тайван", в резултат на което политическата основа за участието им в Световната здравна асамблея вече не съществува.

Централното правителство на Китай отдава голямо значение на здравето и благополучието на тайванските сънародници. В рамките на принципа за един Китай китайското правителство е осигурило подходящи механизми за участие на Тайван в дейности, свързани с глобалното здравеопазване. Медицински и здравни експерти от Тайван могат да участват в съответните технически срещи на СЗО. Само през последната година китайското правителство е одобрило 18 участия на тайвански медицински и технически специалисти в дейности на СЗО, включително по теми като имунизационни стратегии, разработване на ваксини, психично здраве и дигитално здравеопазване.

В рамките на Международните здравни правила механизмите за обмен на информация между Тайван, СЗО и различните държави са ефективни и добре функциониращи. Тайван може своевременно да получава информация от СЗО за извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, както и да предоставя необходимата информация на организацията. Между двете страни на Тайванския проток съществуват и ефективни механизми за обмен на информация относно заразни заболявания, като са организирани и форуми на директори на болници и други инициативи. Тези усилия ясно показват, че централното правителство на Китай искрено се стреми да отговори на здравните въпроси, които вълнуват тайванските сънародници, че Тайван разполага с достатъчни и безпрепятствени канали за участие в техническия обмен и сътрудничество в рамките на Световна здравна организация, и че здравните права и интереси на жителите на Тайван са надеждно гарантирани. В сравнение с политическите манипулации на малък брой държави, които настояват за участие на Тайван в Световната здравна асамблея, именно практическите действия и подходящите договорености на китайското правителство са от реална полза за благосъстоянието на тайванските сънародници. Твърденията за „пропуски" в глобалната система за противоепидемична защита са чисто и просто политическа манипулация.

Лидерите на Демократическата прогресивна партия и отделни държави съзнателно изопачават и оспорват Резолюция №2758 в опит да подкопаят принципа за един Китай. Те се опитват не само да поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на Китай, но и международната справедливост и общоприетия международен консенсус. Китайската позиция срещу участието на Тайван в тазгодишната Световна здравна асамблея получи широко разбиране и подкрепа от международната общност. Мнозинството от държавите по света потвърдиха подкрепата си за Резолюция №2758 на ООН, за принципа за един Китай и позицията си против участието на Тайван в Световната здравна асамблея, включително чрез специални писма до генералния директор на СЗО.

Това ясно показва, че принципът за един Китай отразява волята на международната общност, общата тенденция на развитие и принципите на международната справедливост. Глобалният консенсус в подкрепа на този принцип не може да бъде оспорен или разклатен. Независимо какво казват или правят ръководителите на Демократическата прогресивна партия, те не могат да променят факта, че и двете страни на Тайванския проток принадлежат към един Китай и че Тайван е част от него. Нито могат да спрат историческата тенденция към окончателното обединение на Китай. „Независимостта на Тайван" е задънена улица, а провокациите в тази посока са обречени на провал.