Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на военни учения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия достави ядрени боеприпаси в полеви складови съоръжения в Беларус в рамките на мащабни военни учения, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Тридневните учения, които започнаха във вторник и се провеждат в Русия и Беларус, идват в момент, когато Москва е въвлечена в това, което нарича екзистенциална борба със Запада заради Украйна.

"Като част от ученията на ядрените сили, тези ядрени боеприпаси бяха доставени до полевите складови съоръжения в района на позициите на ракетната бригада в Беларус", съобщи министерството.

Русия заяви, че ракетната част в Беларус провежда учения за приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система "Искандер-М", включително натоварване на боеприпаси на пускови апарати и тайно придвижване към определена зона за подготовка за изстрелване.

Кадри, публикувани от министерството на отбраната, показаха камион, преминаващ през гора сред мълнии, след което сваля товар. Не е още ясно какво е било разтоварено, посочва Ройтерс.

"Искандер-М", мобилна система за управляеми ракети с кодово име "СС-26 Стоун" за НАТО, замени бившата съветска "Скъд". Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойна глави.

През цялата война в Украйна президентът Владимир Путин напомняше за ядрената мощ на Русия като предупреждение към Запада да не отива твърде далеч в подкрепата си за Киев, отбелязва Ройтерс.

Кремъл остро разкритикува изказванията на литовския външен министър Кестутис Будрис като "граничещи с лудост", след като той заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способна да проникне в руския ексклав Калининград.