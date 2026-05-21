САЩ извадиха експертката на ООН Франческа Албанезе от списъка със санкции

САЩ извадиха Франческа Албанезе, експертка на ООН по палестинските територии, от списъка си със санкционирани лица, показва уебсайтът на министерството на финансите на САЩ, информира Ройтерс, цитирани от БТА.

Премахването идва седмица, след като федерален съдия временно блокира санкциите, като установи, че администрацията на Тръмп вероятно е нарушила правото ѝ на свобода на словото, налагайки мерките след като тя критикува войната на съюзника на САЩ Израел в Газа.

Албанезе е италианска адвокатка, която е специален докладчик на ООН за палестинските територии, окупирани от Израел. В тази си роля тя препоръча на Международния наказателен съд да започне преследване за военни престъпления срещу израелски и американски граждани.

Тя също така е автор на доклад, в който обвинява големи американски компании за съучастие в това, което тя нарича "продължаващата геноцидна кампания на Израел в Газа".

САЩ наложиха санкции на Албанезе през юли 2025 г. заради това, което според тях са били нейните усилия да подтикне Международния наказателен съд да предприеме действия срещу американски и израелски длъжностни лица, компании и ръководители. Санкциите й забраниха да влиза в САЩ и да ползва банкови услуги там.

Съпругът и дъщерята на Албанезе, която е американска гражданка, заведоха дело срещу администрацията на Тръмп през февруари.

Американският окръжен съдия Ричард Леон във Вашингтон постанови на 13 май, че пребиваването на Албанезе извън САЩ не подкопава защитата ѝ съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ Конституция и че администрацията на Тръмп се е опитала да регулира изказванията ѝ поради "изразена идея или послание".

След решението Американската служба за контрол на чуждестранните активи заяви, че няма да прилага или налага санкциите срещу Албанезе, докато заповедта остава в сила.

Държавният департамент на САЩ и Белият дом не отговориха веднага на исканията за коментар, посочва Ройтерс.