Още 14 звезди от шоубизнеса в Турция са задържани за наркотици

В Турция са задържани нови 14 известни лица от шоубизнеса за наркотици СНИМКА: Пиксабей

Задържани са още 14 известни личности при операцията за притежание, употреба и разпространение на наркотици, която турските власти водят близо половин година, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. Арестите, значителна част от които засягат известни лица от шоубизнеса, са за употреба, покупка, приемане от други лица или улесняване на употребата на забранени вещества, което е довело до застрашаване на обществения ред.

Сред задържаните са актрисата Серенай Саръкая, поп певецът Тан Ташчъ, певецът Фатих Караджа (по-известен с псевдонима Мабел Матиз), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала "Шербет от боровинки", който е излъчван в България - бел. ред.), актьорът Онур Туна (Месут от сериала "Моят прекрасен живот", който е излъчван в България - бел. ред).

След събирането на съответните доказателства жандармерията в Истанбул е издала заповед за задържането, издирването, извършването на биологичен анализ и вземането на показания от 25 лица. В обхвата на разследването са претърсени 24 адреса в различни райони на окръзите Истанбул и Мугла, където се намира и турският курорт Бодрум.

Паралелно е водено и разследване, при което е задържано голямо количество кокаин при опит да бъде внесено в Турция по море. В същото време са установени места за производство на наркотици в Истанбул и са задържани мнозина дилъри. Дрогата, открита в тях, е конфискувана.

