Общото събрание на ООН подкрепи становище на Между...

Три жертви и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

снимка: pixabay

Трима души загинаха, а над десетина служители на спешните служби са хоспитализирани при досег с неизвестно наркотично вещество в американския щат Ню Мексико, съобщиха снощи властите в САЩ, цитирани от ДПА и БТА.

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на загиналите в частна къща в малкия град Маунтинеър. По-късно те са се оплакали от главоболие, замайване и повръщане, според кмета на града.

Американските власти заявиха, че веществото се смята за опасно и по първоначални данни изглежда е причинило симптомите след директен контакт, а не чрез предаване по въздуха.

На мястото на инцидента е бил открит и четвърти човек, който е жив и в момента му се оказва необходимата медицинска помощ.

Специалисти по опасни вещества водят разследване по случая.

