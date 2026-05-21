Мерц предлага Украйна да получи статута на "асоцииран член" на ЕС

Украйна да получи пряка роля в структурите на ЕС като временна мярка в хода към присъединяването ѝ към блока, а също и за да се улеснят преговорите за прекратяване на започнатата от Русия война. Това предлага германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс и БТА.

В писмо до лидерите на ЕС, с чието копие разполага Ройтерс, Мерц предлага Украйна да придобие нов статут на "асоцииран член", който ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на Евросъюза, както и на министерски заседания, но без да участват в гласуванията.

Освен това германският лидер предлага страните от блока да поемат "политическия ангажимент" да приложат клаузата за взаимопомощ, за да може по този начин на Киев да получи "съществена гаранция за сигурност".

Според експерти ясният план за присъединяването на Киев към ЕС може да се окаже от решаващо значение за усилията на президента Володимир Зеленски да убеди украинците да приемат някакъв вариант за мирно уреждане на конфликта, особено с оглед на очертаващата се перспектива Украйна да не успее да си върне контрола върху свои територии или да стане член на НАТО.

Европейски официални лица обаче казват, че не е реалистично Украйна да стане пълноправен член на Евросъюза през следващите няколко години, въпреки че в обсъждания от Вашингтон, Киев и Москва план е посочено, че това следва да се случи до 2027 г.

Предложението на Мерц представлява опит за компромис между бързото присъединяване на Украйна към ЕС и настоящия ѝ статут на кандидат за член.

"Моето предложение отразява особената ситуация на Украйна на държава, която е във война", пише Мерц. Според германския лидер, предложеният от него вариант ще улесни преговорите за решаване на конфликта. "Това е важно не само за украинската сигурност, но и за сигурността на целия континент", отбелязва Мерц.

Процесът по присъединяване към Евросъюза обикновено е продължителен, бюрократичен и включва детайлни преговори и реформи в областта на правосъдието, за да може да се покрият демократичните и икономическите стандарти на блока. Освен това приемането на нов член изисква одобрението на всяка една от 27-те страни от ЕС, което може да доведе до значителни препятствия.

В писмото си Мерц очертава ползите, които Украйна би могла да получи в качеството си на асоцииран член – категория, която не съществува в настоящите правила на ЕС. Тези потенциални ползи могат да включват назначаването на украински асоцииран член в ЕК без право на глас, както и излъчването на украински представители в Европейския парламент без право на глас.

Германският канцлер пише, че може да се въведе механизъм за възстановяване на предишното положение или ограничителна клауза за валидността, ако Украйна бележи отстъпление от стандартите за върховенство на закона или се отклони от процеса за присъединяване към ЕС.

Мерц добавя, че останалите кандидати за членство няма да бъдат засегнати от предложението му и че то предполага блокът да "разгледа иновативни решения" за страните, които от дълго време работят за присъединяване към ЕС. Германският канцлер също така пише, че възнамерява да обсъди идеите си с другите европейски лидери. "Целта ми е в скоро време да се постигне решение и да се формира специална работна група, която да разработи подробностите", отбелязва Мерц.