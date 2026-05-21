Китай се противопостави на САЩ за обвиненията срещу Раул Кастро

Пекин заяви, че категорично се противопоставя на "злоупотребата със съдебния инструментариум" от страна на САЩ и оказването на натиск върху Куба, след като Вашингтон повдигна обвинение за убийство срещу бившия кубински президент Раул Кастро, предаде БТА, като се позова на Ройтерс.

"САЩ трябва да престанат да използват санкции и съдебния апарат като инструменти за потискане на Куба и да се въздържат от отправяне на заплахи за употреба на сила по всяко време", заяви говорителят Го Цзякун пред репортери по време на редовната пресконференция.