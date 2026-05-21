Русия и Китай критикуват САЩ заради "Златния купол" на Тръмп

Плановете на американския президент Доналд Тръмп за противоракетния щит "Златен купол" застрашават стратегическата стабилност. Вашингтон е проявил безотговорност, като не е работил по заместител на знаков ядрен договор, заявиха вчера Русия и Китай, предаде Ройтерс.

Критиката беше отправена в съвместна декларация, след като председателят на Китайската народна република Си Цзинпин посрещна президента на Русия Владимир Путин с почетна стража и салют в Голямата зала на народа в Пекин, докато деца махаха с китайски и руски знамена.

"Златен купол" предвижда разширяване на наземните защитни системи като ракети прехващачи, сензори и системи за командване и контрол като същевременно добавя космически елементи, предназначени да откриват, проследяват и потенциално да свалят приближаващи се заплахи от орбита, посочва БТА, позовавайки се на Ройтерс. Те може да включват модерни сателитни мрежи и намиращи се в околоземна орбита оръжия.

"Страните считат, че американският проект "Златен купол", който има за цел да изгради неограничена, многостепенна, многосферна и глобална противоракетна система за унищожаване на всички видове ракети, включително всички видове ракети на "равностойни противници", на всички етапи от полета им и преди да бъдат изстреляни, представлява очевидна заплаха за стратегическата стабилност", заявиха Китай и Русия.

"Тези планове напълно противоречат на ключовия принцип за поддържане на стратегическата стабилност, който изисква взаимосвързаност между стратегическите нападателни и стратегическите отбранителни оръжия," се казва в цитираната от Ройтерс декларация.

Китай и Русия също заявиха, че съжаляват за "безотговорната политика" на Съединените щати, която позволи на договора за контрол над въоръженията "Нов СТАРТ" от 2010 г. да изтече без да бъде продължен по-рано тази година.

Русия заяви, че подкрепя позицията на Китай да не се стреми да участва в евентуални преговори между САЩ и Русия за контрол над ядрените оръжия.

Критиците на удължаването на "Нов СТАРТ" в САЩ твърдят, че страната трябва да се освободи от ограниченията, за да отчете бързото разширяване на ядрения арсенал на Китай.

Москва и Пекин също заявиха, че определени неназовани ядрени сили имат планове за разполагане на наземни ракети със среден и малък обсег, което представлява заплаха за други държави. Те заявиха, че опитите на някои държави да предприемат "превантивни ракетни удари с цел да обезглавят и разоръжат врага, са силно дестабилизиращи и представляват стратегическа заплаха".

В сряда Русия показа кадри, за които твърди, че са на войски, които доставят ядрени бойни глави към мобилни ракетни системи "Искандер-М", зареждат ги и препозиционират установките към места за изстрелване като част от мащабни ядрени учения в Русия и Беларус.

Идеята на Тръмп – скъпа и със спорна ефективност

Национална система за противоракетна отбрана, подобна на предложената от президента Тръмп " Златен купол", може да струва на американските данъкоплатци 1,2 трилиона долара за 20 години, посочи "Ню Йорк Таймс" преди седмица, позовавайки се на доклад, изготвен от Бюджетната служба на Конгреса (БСК).

За да се защитят континенталните Съединени щати, Аляска и Хавай, ще са необходими четири отделни слоя отбранителни средства, включително няколко хиляди спътника, както и половин дузина радарни и ракетни позиции за прехващане на междуконтинентални балистични ракети и 35 нови регионални позиции за защита от хиперзвукови ракети и крилати ракети, се казва в анализа .

В същото време от документа лъха песимизъм по отношение ефективността на такова скъпо начинание, тай като дори ако системата бъде построена, заключава докладът, противник като Русия или Китай, който разполага с голям арсенал от ядрени оръжия, би могъл да я преодолее и някои ракети биха поразили целите си.

Прогнозата е предоставена въз основа на указ на Тръмп от януари 2025 г.

Президентът на САЩ обеща да изгради отбранителна система, подобна на израелския "Железен купол", с възможности за противовъздушна отбрана, които могат да прехващат ракети и противоракети. По негови оценки проектът ще струва 175 милиарда долара .

БСК предположи, че едновременното противодействие на до 10 вражески междуконтинентални балистични ракети в космоса може да изисква съзвездие от приблизително 7800 въоръжени спътника, посочва "Ню Йорк Таймс".

За да бъдат ефективни, подобни космически прехващачи, според БСК, ще трябва да бъдат разположени в ниска орбита, където ще бъдат подложени на съпротивление от атмосферата на планетата – което в рамките на пет години може да доведе до загуба на достатъчна височина, че да изгорят и да се наложи подмяна.

Само за година и няколко месеца стойността на проекта скочи от 175 млрд. долара на трилион и 200 млрд, отбелязва Би Би Си.

Миналата година Тръмп твърдеше, че програмата ще изисква първоначална инвестиция от 25 млрд долара, с обща стойност от 175 млрд. долара с течение на времето.

Сенаторът от Демократическата партия Джеф Меркли, който поиска оценката в доклада, заяви : "Така нареченият "Златен купол" на президента не е нищо повече от масивна награда за отбранителни контрактори, платена изцяло от работещи американци", посочи Би Би Си.

"През последните 40 години, вместо да намалява, заплахата от стратегически оръжия от следващо поколение стана по-интензивна и сложна", каза Тръмп в указа, подписан веднага след връщането си в Белия дом през 2025 г., визирайки напредъка на Русия, Китай и други противници в областта на хиперзвуковите и балистичните ракетни системи, припомня "Тайм".

Тогава президентът уверено заяви, че иска системата да заработи преди края на мандата му през януари 2029 г., което е доста агресивен срок за проект, който би изисквал масивен технологичен напредък и огромно разширяване на американската инфраструктура за противоракетна отбрана, посочва "Тайм".