КМГ: Китайско-руското сътрудничество е ключова константа в променящия се свят

На 19 и 20 май руският президент Владимир Путин направи държавно посещение в Китай, което даде плодотворни резултати. Държавните глави на двете страни обсъдиха стратегическата комуникация по редица важни въпроси и постигнаха важен нов консенсус за насърчаване на всестранно стратегическо сътрудничество между Китай и Русия. Като модел на нов тип отношения между големите сили, значението и влиянието на китайско-руските отношения далеч надхвърлят двустранните рамки, превръщайки се в ключова константа в променящия се свят.

Тази година се навършват 30 години от установяването на китайско-руското стратегическо партньорство и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между двете страни. Поглеждайки назад, дипломацията на държавните глави винаги е била начело на развитието на китайско-руските отношения в новата ера. През последните 10 години председателят на КНР Си Дзинпин и президентът Путин се срещнаха повече от 40 пъти, а са разговаряли по телефона или разменяли официални писма над 100 пъти. Това беше и 25-ото посещение на президента Путин в Китай. По време на визитата си той изрази пълна увереност в бъдещето на отношенията между двете страни, като заяви желание да работи с Китай за задълбочаване на партньорството и добросъседството и съвместно поддържане на глобалната сигурност и стабилност.