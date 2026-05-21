КМГ: В Шънджън започна Международното изложение за културни индустрии

На 21 май в град Шънджън беше открито 22-рото издание на Международното изложение за културни индустрии в Шънджън. Тазгодишният панаир е посветен на дигиталното развитие на културната индустрия и създаването на нови производствени модели.

Изложението тази година се провежда на площ от 160 000 кв. метра и включва осем изложбени зали с 34 специализирани секции. В присъствената част участват 3306 компании, а още 3006 се включват онлайн.

По време на панаира ще бъдат представени над 120 000 културни продукта, сред които популярни културни теми, иновативни технологични продукти, висококачествени предложения в сферата на културния туризъм и продукти, свързани с нематериалното културно наследство.