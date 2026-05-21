ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Еър Франс" и "Еърбъс" са виновни за самолетната к...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22891017 www.24chasa.bg

КМГ: Китай ще отговори на новите дискриминационни мерки на ЕС при необходимост

КМГ

756
Снимка: Китайска медийна група

Наскоро в медиите се появи информация, че Европейската комисия усилено подготвя нов търговски инструмент за справяне с така наречения „свръхкапацитет" на Китай. По този повод говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун заяви: „Ако заради съществуването на търговски излишък някой слага етикет свръхкапацитет, то дали изнасяните от ЕС автомобили, лекарства, вина и козметика също не са свръхкапацитет?"

Той призова ЕС да погледне реално на обстановката, да се върне в правилната рамка на диалог и консултации и да предприема действия, които наистина са от полза за развитието на китайско-европейските търговско-икономически отношения. „Ако ЕС упорства да въвежда така наречения нов инструмент и предприема дискриминационни ограничителни мерки срещу китайски компании или продукти, Китай ще отговори с решителни контрамерки", добави още Хъ Ядун.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)