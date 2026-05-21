КМГ: Пощенският сектор на Китай запазва стабилен растеж

Китайската пощенска индустрия отчита стабилен ръст през първите четири месеца на 2026 г., както по отношение на приходите, така и на броя обработени пратки.

За периода секторът е обработил над 70 милиарда колета, което е увеличение с 4,1% на годишна база. Експресните доставки достигат 64,57 милиарда пратки и отбелязват ръст от 5,1%. Общите приходи на индустрията възлизат на близо 602 милиарда юана, като най-голям принос имат услугите за бързи доставки. Междурегионалните доставки продължават да нарастват, което показва устойчиво търсене и засилване на логистичната активност в страната.