КМГ: Китай продължава да доминира в световното корабостроене

На 9 май Министерството на промишлеността и информационните технологии на публикува нови данни за корабостроителната индустрия в страната, от които се вижда, че през първото тримесечие трите ѝ ключови показателя продължават да водят в световен мащаб.

Трите основни показателя са: обем на завършените кораби, обем на новите поръчки и обем на поръчките в портфейла. Това са глобално признати индикатори за състоянието на корабостроителния сектор. През първото тримесечие обемът на завършените кораби в Китай е нараснал с 46% спрямо същия период на миналата година, а новите поръчки са се увеличили с 195,2%. Към края на март поръчките в портфейла са нараснали с 43,6%.

Тези показатели на китайското корабостроене се задържат на първо място в света вече 16 поредни години, като през първото тримесечие на 2026 г. страната продължава да води световната класация.

Най-впечатляващи са растежът и пазарният дял на новите поръчки. През първото тримесечие техният обем е достигна б 59,53 млн. тона дедуейт, което представлява ръст от 195,2% спрямо същия период на миналата година и съставлява 84,9% от световния пазар.

Икономистът от Пекинския педагогически университет проф. Уан Джъ обяснява причините: „На първо място, сигурността на производствения капацитет се дължи на цялостното интегриране на веригата и на предимствата в разходната ефективност. Китай разполага с най-пълната система за корабостроене в света – от стоманата и оборудването до крайното сглобяване и строителство, всичко е под собствен контрол. Това позволява на китайските корабостроителници бързо да отговарят на глобалното търсене, без да бъдат ограничавани от проблеми на отделни етапи от производството".

Освен това, постигнатият напредък в технологичната независимост, особено при корабите от висок клас, осигурява допълнителна технологична сигурност. В сектора на големите кораби делът на Китай на международния пазар за свръхголеми танкери за суров нефт, кораби за пренос на автомобили, насипни товари и големи контейнеровози с капацитет от 10 000 TEU и повече надхвърля 90%. Технологиите за екологични кораби, особено на втечнен природен газ, също са на челни позиции. Степента на местно производство непрекъснато се увеличава, а броят на доставчиците се е повишил от над 20 на повече от 130, което ефективно намалява зависимостта от външни вериги за доставки.

Според проф. Уан Джъ, международното доверие и структурата на поръчките също се подобряват, а трансформацията на пазарната структура гарантира стабилност на позицията на Китай. Структурата на клиентите се разнообразява – в началото на тази година делът на поръчките от водещи европейски корабособственици, включително от Гърция и Швейцария, непрекъснато нараства. „Това показва, че основните международни пазари оценяват високо стабилността и способността за доставка на китайската корабостроителна индустрия", казва икономистът.