КМГ: Китай и Русия публикуваха съвместна декларация за укрепване на стратегическата координация

По покана на председателя на КНР Си Дзинпин, президентът на Русия Владимир Путин направи официално посещение в Китай. Двете страни публикуваха съвместна декларация за по-нататъшно засилване на стратегическата координация, задълбочаване на добросъседството и сътрудничеството.

Тази година се отбелязва 30-ата годишнина от декларацията на двете страни за развитие на стратегическо партньорство, както и 25 години от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество. Това демонстрира дългогодишната традиция на приятелство между двата народа и представя ясното желание за развитие на партньорството и в бъдеще.

Двете страни също така подписаха съвместна декларация за изграждането на многополюсен свят и нов тип международни отношения.