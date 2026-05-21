Един човек е ранен при нощната масирана атака с дронове в Одеса

Един човек пострада в резултат на нощната масирана атака с дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.

"Тази нощ руснаците отново масирано атакуваха Одеска област с бойни дронове. Повредени са граждански и критични инфраструктурни обекти", се казва в съобщението на Кипер.

"В Одеса дрон удари едноетажна жилищна сграда, като я разруши напълно. Повредени са също склад и недовършена многоетажна сграда. Регистрирани са падащи отломки на дрон в градска градина. Избухналият пожар е ликвидиран", каза още областният управител.

По информация на началника на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съответните градски служби отстраняват последствията от ударите и разчистват териториите от падналите отломки. Разгърнат е оперативен щаб, където на пострадалите жители се оказва необходимата помощ и се приемат молби за възстановяване на повредените жилища.

Десетки хиляди жители на Одеса останаха без електричество в нощта на 20 май поради атака срещу един от енергийните обекти, съобщиха одеските електромрежи ДТЕК на сайта си.

"Сутринта енергийните компании успяха частично да възстановят електрозахранването от резервни източници за част от абонатите. Работата по ликвидирането на последиците от обстрела продължава", казват още от ДТЕК.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.