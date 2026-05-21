Пепи Еврото се размина с глоба, вече не го издирва...

Полша: Украйна трябва да действа прецизно с дроновете си

Украински дрон СНИМКА: pixabay

Когато използва дронове, Украйна трябва да бъде много прецизна, за да не допуска Русия да се намесва в траекторията на полет на безпилотните летателни апарати, заяви днес полският министър на националната отбрана след серия от нарушения на въздушното пространство на балтийските страни, предаде Ройтерс.

"Украйна трябва да бъде по-прецизна в това отношение и разбира се да не дава повод за руски провокации", каза Владислав Кошиняк-Камиш на пресконференция в естонската столица Талин. "Не трябва да има нарушения на нашите територии... те не бива да бъдат застрашавани", добави полският министър.

Естония вчера съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО е свалил дрон във въздушното ѝ пространство, а Латвия обяви въздушна тревога в столицата Вилнюс и няколко области заради засичането на дрон, летящ от беларуска територия към балтийската република.

От март няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северозападната част на Русия, посочва БТА.

