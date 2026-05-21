Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

кадър: Нова

Нов гранично-пропускателен пункт очаква жителите на Северозапада. Той ще бъде третият в региона по границата със Сърбия. Пътят до него вече се изгражда, а местните хора казват, че отварянето на пункта е чакано с десетилетия.

От няколко дни край белоградчишкото село Салаш се строи изцяло нов петкилометров участък, който ще свърже България и Сърбия. „Чакаме го от поколения. Аз съм на 80 години, а за този път се говореше още преди мен. Това е стар римски път. Разстоянието до Княжевац и Ниш ще се скъси с километри", разказа жителят на Салаш Марин Маринов. Новият граничен пункт ще има стратегическо значение за региона. Освен че се очаква да съживи туризма, той ще осигури и по-пряк маршрут от Черно море към Централна Европа. „Този път е дългоочакван. Слушали сме много обещания и най-накрая започна да се случва", каза кметът на село Салаш Георги Никитов пред Нова тв.

И от двете страни на границата вече се работи по изграждането на пътя до бъдещия пункт. „Апелирам към държавата и всички институции да ускорят процеса, за да може пунктът да бъде изграден по-скоро. Той е изключително важен за целия регион", заяви кметът на Белоградчик Боян Минков.

Очакванията на хората в Салаш са още догодина пунктът между България и Сърбия да заработи.

