С 3 самолета Турция прибира активистите на хуманитарната флотилия "Глобал Сумуд"

Турция е изпратила в Израел три самолета, които да приберат активистите от хуманитарната флотилия "Глобал Сумуд", съобщава в. "Джумхуриет" на сайта си. Очаква се активистите, сред които 78 турци, да бъдат докарани в Турция днес със специални полети на "Търкиш еърлайнс", пише БТА.

В профила си в социалните мрежи министърът на външните работи Хакан Фидан съобщи, че продължават усилията за връщането в Турция на гражданите на страната, задържани, след като флотилията "Глобал Сумуд" беше прехваната от Израел в международни води.

„Работим съвместно с всички съответни институции, за да гарантираме безопасността на нашите граждани, задържани в резултат на незаконната интервенция срещу флотилията „Глобал Сумуд", и тяхното безопасно завръщане в страната", написа министърът.

Фидан посочи, че са планирани специални полети днес за евакуацията в Турция на турските граждани и участници във флотилията от трети страни. Той подчерта също продължаващата подкрепа на Турция за Палестина.

"Ще продължим да защитаваме правата на нашите граждани и да изпълняваме хуманитарната си отговорност към цивилните в Газа; ще продължим решително да подкрепяме палестинския народ", написа Фидан.