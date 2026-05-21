Италия привика израелския посланик след видео на активисти на колене, с белезници и завързани очи

Външният министър на Италия Антонио Таяни вчера извикал израелския посланик в Италия Джонатан Пелед, за да протестира пред него срещу действията на израелския министър за националната сигурност Итамар Бен Гвир. В разпространено видео от пристанището на Ашдод Бен Гвир се подиграва на италиански активисти от флотилията за Газа, задържани от израелските сили. Активистите са с белезници, със завързани очи и принудени да коленичат с лица към земята. Президентът Серджо Матарела заяви, че с този инцидент израелският министър е достигнал „най-ниското" ниво. Той го дефинира като „Нецивилизовано отношение към хора, незаконно задържани в международни води, което достига най-ниското ниво от страна на министър от израелското правителство", предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Това, което се вижда във видеото на министър Бен Гвир, е абсолютно неприемливо и противоречи на всякаква основна защита на човешкото достойнство", заяви на свой ред Таяни. „Със съгласието на министър-председателя разпоредих израелският посланик в Италия незабавно да бъде привикан във Фарнезина", каза Таяни в публикация в Екс. Той заяви, че публичното унижение на активистите от страна на Бен Гвир преминава „червена линия" и че италианското правителство ще трябва да реши какви мерки да предприеме. „Що се отнася до нас, червената линия беше премината", заяви Таяни.

След като отбеляза, че е привикал израелския посланик, Таяни добави: „Сега ще видим какви инициативи да предприемем в отговор, нека първо приключим случая, а след това ще решим с правителството какви действия да се предприемат. Случилото се е неприемливо, има няколко възможности и ще проучим най-пропорционалната и ефективна от тях", допълни той.

Крайнодесният министър Бен Гвир осмя активистите, като заяви, че те са дошли като герои, но всъщност са били поддръжници на тероризма, които трябвало да бъдат хвърлени в затвора. „Добре дошли в Израел, ние сме господарите тук" и „Народът на Израел живее", подигравателно казва министърът на активистите във видеото от Ашдод.

Министър-председателят Джорджа Мелони и Таяни заявиха в общо изявление, че Италия настоява Израел да поднесе извинение за „неприемливите" действия на Бен Гвир. „Кадрите с израелския министър Бен Гвир са неприемливи. Неприемливо е тези протестиращи, сред които има много италиански граждани, да бъдат подлагани на отношение, което оскърбява човешкото им достойнство", заявиха Мелони и Таяни. „Италианското правителство незабавно предприема всички необходими стъпки на най-високо институционално равнище, за да осигури незабавното освобождаване на замесените италиански граждани", добавиха те. „Италия също така настоява за извинение за отношението към тези протестиращи и за пълното пренебрежение към изричните искания на италианското правителство. „Поради тези причини Министерството на външните работи и международното сътрудничество незабавно ще привика израелския посланик, за да поиска официални обяснения за случилото се", се допълваше в текста

В друго видео, заснето в пристанището на Ашдод, министър Бен Гвир призовава премиера Бенямин Нетаняху да му предаде активистите от флотилията, за да ги хвърли в затвора заедно с палестински терористи. „Пристигнаха с голяма гордост, като велики герои, а вижте ги сега: никакви герои не са, а поддръжници на тероризма. Моля Нетаняху да ми ги предаде за дълго време, ще ги пратим в затвори за терористи", каза Бен Гвир.

В трето видео, също разпространено от Бен Гвир, на активистите е пуснат по високоговорители израелският химн.

Израелският външен министър Гидеон Саар остро разкритикува Бен Гвир, като му каза: „Ти не си лицето на Израел". „С това срамно представление съзнателно той нанесе вреда на държавата и това не е за първи път. Той подкопа огромните, професионални и успешни усилия на толкова много хора — от войниците на ЦАХАЛ до служителите на външното министерство и мнозина други", добави Саар.

Бен Гвир отвърна на критиките, като заяви, че Израел вече не „обръща другата буза" и че всеки, който идва да подкрепя тероризма, ще получи „шамар". „Все още има хора в правителството, които не са разбрали как да се справят с поддръжниците на тероризма. Израелският външен министър трябва да разбере, че Израел вече не е дете, което търпи шамари. Всеки, който стъпи на наша земя, за да подкрепя тероризма и да се идентифицира с Хамас, ще получи шамар, и няма да обръщаме другата буза", каза крайнодесният политик.

Нетаняху също разкритикува Бен Гвир.

„Израел има пълното право да предотвратява провокативни флотилии от поддръжници на терористите от Хамас да навлизат в нашите териториални води и да достигат Газа", заяви Нетаняху. „Но начинът, по който министър Бен Гвир се отнесе към активистите от флотилията, не съответства на ценностите и нормите на Израел. Разпоредих на съответните власти да депортират провокаторите възможно най-скоро", заяви Нетаняху.

Междувременно италианските опозиционни партии призоваха правителството на Мелони да отстъпи от нежеланието си да подкрепи прекъсване на търговските отношения между Европейски съюз и Израел и да настоява за санкции.

„Бихме искали да видим страната и континентът да вдигнат глава, да санкционират Израел и да прекратят всички търговски споразумения с най-престъпното правителство в света днес", заяви Рикардо Ричарди от „Движение 5 звезди", настоявайки правителството да докладва пред парламента за случая с флотилията.

Анджело Бонели от партията „Съюз Зелени Левица" също призова за това, като попита Мелони „защо не иска да санкционира престъпното правителство на Нетаняху".

Артуро Ското от Демократическата партия също призова за замразяване на споразумението между ЕС и Израел.

Франция също привика израелския си посланик заради действията на Бен Гвир, които определи като неприемливи.