Владислава Казакова е новият изпълнителен директор...

Иран обеси още двама души, обвинени в тероризъм

Иран СНИМКА: Pixabay

Двама души, обвинени в принадлежност към терористична сепаратистка организация, екзекутираха чрез обесване властите в Ислямската република, съобщи иранската агенция Мизан, цитирана от ДПА и БТА.

Екзекуциите бяха изпълнени, след като Върховният съд на Иран потвърди присъдите им по обвинения в "членство в сепаратистка терористична групировка, сдружаване с цел накърняване на националната сигурност на страната, въоръжена съпротива чрез формиране на престъпни организации, стрелба и опити за убийство" и др.

В Иран се изпълняват много присъди по обвинения в шпионаж след избухналите през януари масови протести, които бяха брутално потушени от ръководството на страната.

По данни на международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" през 2025 г. в Иран са били изпълнени най-малко 2159 екзекуции, което е рекорден брой за Ислямската република за последните 45 години.

