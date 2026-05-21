Домбровскис: ЕС подготвя ново разширяване на санкциите срещу Русия

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Ново разширяване на санкциите срещу Русия подготвя ЕС, съобщи днес еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция при представянето на пролетните икономически прогнози на Европейската комисия.

Не е време да се отменят санкции срещу Русия, Москва се възползва от войната в Иран, допълни Домбровскис по повод решението на Великобритания да смекчи санкциите срещу руския петрол заради кризата с горивата, предизвикана от събитията в Близкия изток. Това решение ни изненада, не беше предварително обсъдено, поясни еврокомисарят, цитиран от БТА.

По повод инцидентите с дронове в Балтийските държави Домбровскис коментира, че отговорността е единствено на Русия. Той добави, че заплахата срещу която и да било държава от ЕС е заплаха срещу целия съюз. По неговите думи откритите заплахи срещу Балтийските държави от руска страна са напълно неприемливи. Домбровскис обобщи, че напоследък Русия все по-често заплашва и предприема все повече хибридни действия срещу страните от ЕС.

