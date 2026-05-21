Домбровскис: ЕС подготвя ново разширяване на санкциите срещу Русия

Ново разширяване на санкциите срещу Русия подготвя ЕС, съобщи днес еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция при представянето на пролетните икономически прогнози на Европейската комисия.

Не е време да се отменят санкции срещу Русия, Москва се възползва от войната в Иран, допълни Домбровскис по повод решението на Великобритания да смекчи санкциите срещу руския петрол заради кризата с горивата, предизвикана от събитията в Близкия изток. Това решение ни изненада, не беше предварително обсъдено, поясни еврокомисарят, цитиран от БТА.

По повод инцидентите с дронове в Балтийските държави Домбровскис коментира, че отговорността е единствено на Русия. Той добави, че заплахата срещу която и да било държава от ЕС е заплаха срещу целия съюз. По неговите думи откритите заплахи срещу Балтийските държави от руска страна са напълно неприемливи. Домбровскис обобщи, че напоследък Русия все по-често заплашва и предприема все повече хибридни действия срещу страните от ЕС.