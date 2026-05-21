Владислава Казакова е новият изпълнителен директор...

Великобритания привика израелски дипломат заради видео, публикувано от израелски министър

Великобритания привика израелски дипломат заради видео с гаври с активисти от задържаната хуманитарна флотилия за Газа Снимка: Pixabay

Великобритания е извикала израелския шарже д'афер във връзка с видео, публикувано от израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, в което той се подиграва на активисти от плаваща към Газа флотилия, която бе задържана, предаде Ройтерс и БТА.

"Това поведение нарушава най-основните стандарти за уважението и достойнството на хората", се казва в изявление на британското външно министерство.

"Също така сме дълбоко обезпокоени от условията на задържането, които видяхме, и настояваме за обяснение от израелските власти. Ние ясно заявихме, че те имат задължение да защитават правата на всички замесени", изтъкна британското министерство.

