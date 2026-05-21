Депутат и журналист от хуманитарната флотилия за Газа: Биха ни и ни казаха: „Добре дошли в Израел“

Дарио Каротенуто, депутат от италианското опозиционно „Движение 5 звезди" и журналистът от италианския всекидневник „Фато куотидиано" Алесандро Мантовани заявиха, че са били подложени на насилие от Израел, след като бяха сред активистите, задържани тази седмица по време на последния опит на флотилията да достави помощ за Газа. Те се завърнаха в Италия днес, предаде АНСА.

„Биха ни и ни казаха: „Добре дошли в Израел", каза Каротенуто със сълзи на очите пред журналисти на летище „Фиумичино". „Всичко беше ужасно. Трима главорези ни пребиха жестоко. Удариха ме в окото и ме ритаха. В един момент почувствах, че вече не мога да виждам", допълни той.

Италианското правителство вчера поиска извинение и привика израелския посланик в Рим, след като министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир публикува видеа, в които се подиграва на активисти с белезници, със завързани очи и принудени да коленичат пред него, припомня БТА.

„Мен ме биха, Дарио Каротенуто също беше бит, други бяха бити още по-жестоко от нас", каза на свой ред Мантовани. „Видях хора със съмнения за счупени ръце и ребра. Почти всички бяха бити", допълни той.

„По време на обиска ми свалиха панталоните заедно с портфейла и не ми ги върнаха. А след това ни биха, видях и жени да бъдат удряни. Това се случва, защото Израел е защитаван от правителствата на половин Европа, включително и от нашето", добави Мантовани.

„По време на абордажа, стреляха два пъти по плавателния ни съд с някакви снаряди, не знам какъв тип бяха, и не само по нас", разказа още той.

„Накрая ни откараха на летище „Бен Гурион" с белезници и вериги на глезените, а после ни качиха на самолет за Атина, където вече се почувствахме добре", добавя Мантовани относно експулсирането си от Израел заедно с Каротенуто.

„Държаха ме 6 часа в стая с климатик, настроен на 17 градуса и духащ право в лицето ми, докато седях на стол. И това беше „привилегированото" отношение, което ми оказаха. След това ме отведоха на летището с белезници на ръцете и краката, прекарвайки ме пред всички, сякаш съм престъпник", разказа на свой ред депутатът Каротенуто.

„Не съм виждал видеото на Бен Гвир, нямах възможност да го гледам, но Бен Гвир е министър на Нетаняху и следователно представлява правителството на Израел", допълни той.

Каротенуто добави, че кабинетът на Нетаняху има „план за Великия Израел и го следва още много преди 7 октомври 2023 г".

„Това е лицето на Израел и, за съжаление, това е нищо в сравнение с онова, което Израел причинява на 9000 палестински затворници. Ако Израел продължава да прави всичко това, то е защото продължава да има подкрепата на западноевропейските правителства, включително и нашето", заяви на свой ред Мантовани, отчитайки, че този път все пак италианското правителство е протестирало.

Общо 30 италиански активисти са били задържани от Израел. Очаква се останалите да се завърнат в Италия по-късно днес.

Италианското външно министерство съобщи, че всички активисти от флотилията се прехвърлят от затвора в Кециот към Ейлат, откъдето ще напуснат Израел с чартърни самолети на Турция.

Служители на италианското посолството в Тел Авив са задействали необходимите процедури по оказване на помощ в Кециот и са присъствали на летището, се казва още в съобщението.