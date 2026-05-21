КМГ: В Сърбия започнаха прожекции на редица китайски документални филми

На 20 май, в навечерието на държавното посещение на сръбския президент Александър Вучич в Китай, в Белград започна серия прожекции на китайски документални филми. Събитието беше организирано съвместно от Китайска медийна група, Сръбското национално радио и телевизия, Министерството на културата на Сърбия, Министерството на информацията и телекомуникациите на Сърбия, китайското посолство в Сърбия, сръбското посолство в Китай и Китайския културен център в Белград.

Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група Шън Хайсюн отправи писмено обръщение. В него той заяви, че съвместното организиране на събитието е практическа мярка за изпълнение на важния консенсус, постигнат между лидерите на Китай и Сърбия, както и конкретна стъпка за насърчаване на междуличностния обмен чрез културно сътрудничество.