Бивш кубински шпионин разказва версията си за фаталния авиоинцидент преди 30 г.

Обвиняването в САЩ на бившия кубински лидер Раул Кастро за убийството на американци през 1996 г., когато два граждански самолета, пилотирани от противници на тогавашния режим на Фидел Кастро, бяха свалени край Куба, съживи един от най-напрегнатите епизоди в наскорошната история на отношенията между Хавана и Вашингтон.

На 24 февруари 1996 г. кубински изтребители МиГ свалят два малки самолета на гражданската авиация във Флоридския проток, при което загиват четирима души от организацията „Братя на спасението". Трети самолет, на борда на който се намира Хосе Басулто, ръководител на тази организация, създадена от кубински изгнаници, противници на режима на Кастро, успява да се измъкне.

Вашингтон твърди, че атаката е била в международни води, докато Хавана казва, че е действала при легитимна отбрана в териториалните си води.

Тридесет години по-късно американското правосъдие обвинява Раул Кастро, който по онова време беше министър на отбраната, в убийство, в заговор с цел убийство на американци и в разрушаване на самолети. Обвиненията са повдигнати в момент на ново нарастване на напрежението между Куба и САЩ, припомня АФП, цитирана от БТА.

Рене Гонсалес, на 69 години, пилот и бивш агент на кубинското разузнаване, инфилтрирал се по онова време в САЩ, където е участвал в основаването на „Братята на спасението" през 1991 г., разказва пред Франс прес своята версия на събитията от 1996 г.

Той си спомня, че тази организация е била известна с мисиите, насочени към подпомагане на кубинците, които се опитвали да стигнат до Флорида. Но според него зад хуманитарната ангажираност, целяща спасяване на живота на хората, са били прикривани много други проекти, които не са били правени обществено достояние, като например действия, при които да се проявява насилие и които целят дестабилизиране на острова.

„Те станаха по-дръзки под ефекта на възприятието, че комунистическото правителство на Куба няма да издържи дълго", обяснява Гонсалес, визирайки сериозната икономическа криза, през която преминава Куба през 90-те години на миналия век.

Бившият агент обаче пояснява, че не всички членове на групата са споделяли тези намерения.

"След онези, които са мъртви, има двама млади, за които ми е мъчно – Карлос Коста и Марио де ла Пеня – които искаха просто да трупат полетни часове и да спасяват кубинците, които искаха да стигнат до Флорида. Тези двамата нямаха нищо общо с останалите планове", допълва той.

Гонсалес си спомня, че е участвал във въздушна операция над Хавана през 1994 г. "Прелетяхме на около 4,8 километра от Малекон", емблематичния крайбрежен булевард в Хавана. „Пускахме сигнални ракети и димки. Това беше крещящо нарушение на кубинското въздушно пространство, което беше шумно отразено от американската преса.

Що се касае до 24 февруари 1996 г., Гонсалес си спомня момента, в който е научил новината. „За мен това беше шок", казва той.

За инфилтрирането си в средите на кубинските мигранти във Флорида, противници на режима на Кастро, Гонсалес си спомня, че става дума за сложни времена, в които е трябвало да бъде постоянно в състояние на тревога, да предава информации, да получава ръководни насоки от Хавана относно начина, по който да управлява нещата. Гонсалес, който беше осъден на 15 години затвор в САЩ заради шпионаж.

За него нападението, извършено от самолетите МиГ, е било използвано за политически цели от най-радикалните представители на кубинските изгнаници във Флорида.

"Те бяха щастливи, защото в действителност те успяха. Да, вярно, имаше четирима загинали, но те постигнаха приемането на един закон, който ни навреди много", казва Гонсалес, визирайки американския закон „Хилмс-Бъртън", който превърна във федерален закон американското ембарго срещу Куба, приет от администрацията на Бил Клинтън (1993-2001 г.) в отговор на това събитие.

Рене Гонсалес смята, че обвиненията срещу Раул Кастро, който е брат на покойния Фидел Кастро, са част от една по-широка стратегия на Вашингтон за засилване на натиска над Куба.

"Това не ме изненадва, предвид контекста на агресивност, който правителството на Тръмп породи, прибягвайки отново към дипломацията на канонерките", каза той.

Според него някои хора в Маями „мечтаят" от десетилетия за пряка конфронтация между двете страни. „Това би било трагедия за Куба и за САЩ, не бих искал да ми се наложи да стрелям по млад северноамериканец", заключава той.