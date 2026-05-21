"Еър Франс" и "Еърбъс" са виновни за самолетната катастрофа през 2009 г., при която загинаха 228

Аir France и Airbus са признати за виновни за непредумишлено убийство заради самолетната катастрофа през 2009 г., при която загинаха 228 души.

Апелативният съд в Париж призна авиокомпанията и производителя на самолети за виновни за корпоративно убийство заради инцидента, при който полет между Рио де Жанейро и Париж се разби в Атлантическия океан, съобщи BBC.

Пътническият самолет спря по време на буря и се потопи във водата, убивайки всички на борда.

Съд преди това оправда компаниите през април 2023 г., но те бяха признати за виновни след тази обжалване.