Пакистан увеличи дипломатическите си усилия за ускоряване на преговорите за мир между САЩ и Иран, след като Техеран зае по-твърда позиция по ядрения въпрос, а американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще предприеме нови удари, ако не получи "правилните отговори", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спирането на огъня между Вашингтон и Техеран е в сила от шест седмици, но в преговорите за прекратяване на войната не бе постигнат значителен напредък, а повишаващите се цени на петрола засилват инфлацията и натиска върху световната икономика.

Тръмп също е подложен на вътрешен натиск преди насрочените за ноември междинни избори, отбелязва Ройтерс. Заради скока в цените на горивата обществената подкрепа за президента републиканец спадна до най-ниското си равнище от началото на втория му мандат.

Началникът на щаба на пакистанската армия фелдмаршал Сайед Асим Мунир днес ще реши дали да замине за Техеран във връзка с посредническите усилия, заявиха за Ройтерс трима официални пакистански представители.

Пакистанският вътрешен министър вчера бе в Техеран.

Един от пакистанските представители каза, че се водят разговори с всички властови кръгове в Иран, за да се гарантира максимално добра комуникация. "Обезпокояващо е, че търпението на Тръмп се изчерпва, но ние работим за ускоряване на предаването на съобщения между двете страни", добави пакистанският представител.

По-рано иранската новинарска агенция ИНСА съобщи, че фелдмаршал Асим Мунир днес ще замине в Иран за преговори. Агенцията добави, че в Техеран се обсъжда текста на общата рамка на споразумението, гаранциите за сигурност и др. Въпреки това двама високопоставени представители на Иран казаха за Ройтерс, че Ислямската република е втвърдила позицията си по отношение на ядрената програма на страната. По думите им върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей е издал директива от Иран да не бъде изнасян никакъв високообогатен уран.

Тръмп вчера заяви, че е готов да изчака отговор от иранска страна, но добави, че също така е готов и да възобнови ударите.