Рюте: Подкрепата за Украйна не се разпределя поравно в НАТО

Множество страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за подкрепа на Украйна, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Франс прес. Той поиска дебат за евентуална минимална подкрепа от всяка страна.

Подкрепата "не се разпределя поравно в НАТО", отбелязва той. "Тя се концентрира върху ограничен брой страни, включително Швеция, която наистина надхвърля себе си по отношение на подкрепата за Украйна, както и други страни като Канада, Германия, Нидерландия, Дания и Норвегия, без да забравяме и няколко други", добави Рюте на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон след среща на външните министри на страните от НАТО.

"Но има и много, които не харчат достатъчно, за да подкрепят Украйна", подчерта генералният секретар.

Според сп. "Политико" генералният секретар на НАТО е призовал съюзниците да отделят 0,25% от БВП за помощ за Киев. Това предложение, което би могло да отключи десетки милиарди долари допълнителна помощ, среща силна съпротива от страна на някои големи държави-членки.

"Тъй като това предложение няма да получи единодушно одобрение, то няма да бъде прието", призна Рюте. "Но то поне даде начало на дебата между съюзниците: ако всички твърдим, че Украйна трябва да се увери, че остава в борбата колкото се може по-силна и да води тази борба до постигането на мир, тогава, разбира се, всички трябва да допринесем за това по равностоен начин, и този дебат вече е поне много актуален в рамките на НАТО, което е много положително", добави той.

Скандинавските и балтийските държави, както и Нидерландия и Полша, отделят по-голяма част от своя БВП за военна помощ за Киев в сравнение с много други съюзници, според данни на института в Кил.

Министрите на външните работи на НАТО се срещат днес в Хелсингбори, в южната част на Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят следващата среща на върха на Алианса през юли в Турция.

"В Анкара трябва да покажем, че постигаме реален напредък, че спазваме ангажиментите си, което означава да произвеждаме повече, да укрепим веригите си за доставки и запасите си, да произвеждаме по-бързо и да се погрижим въоръжените ни сили да разполагат с всичко необходимо, за да възпират и да защитават", заяви Руте.