Испания предвижда мащабни мерки за борба с пожарите това лято

СНИМКА: Pixabay

Испания предвижда през следващите седмици да вземе най-мащабните мерки за борба с пожарите това лято, заяви днес испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Франс прес и БТА. 

През последните години Испания преживява все по-дълги горещи вълни, като се започне още от пролетта, като температурите понякога надхвърлят 40 градуса по Целзий.

"Миналото лято Испания премина през най-силните пожари в новата си история", заяви Санчес.

Миналата година пожари опустошиха 393 хиляди хектара.

С оглед на сериозността на ситуацията и заплахата, която само расте, ще мобилизираме всички средства, с които разполага държавата, за да намалим максимално опасността, увери испанският лидер.

