Как светът разбра за тайния бункер под златната бална зала на Тръмп

Гигантското съоръжение ще разполага с модерна болница, както и с най-новите телекомуникационни технологии

Комплексът ще бъде обезопасен срещу биологични атаки Президентът Буш-младши в ПЦОИС на 11 септември 2001 г.

Огромен военен комплекс, предназначен да спаси президента на САЩ по време на ядрена война или евентуален армагедон, се строи под Белия дом като част от противоречивия грандомански проект за луксозна бална зала на Доналд Тръмп.

Той ще замени Президентския център за операции при извънредни ситуации (ПЦОИС) – защитен бункер, датиращ от времето на Втората световна война. Неговото съществуване отдавна е обществена тайна във Вашингтон, макар че подробностите за това какво представлява до голяма степен остават неизвестни.

Светът узна за планираното военно съоръжение вследствие на редица дела срещу решението на републиканската администрация да започне преустройство на източното крило на Белия дом, което да се превърне в огромна зала за държавни визити, партита и други събития.

Предполага се, че ремонтът ще струва поне 400

млн. долара Инцидентът във вашингтонския хотел “Хилтън” от 25 април, при който въоръжен стрелец се опита да нахлуе на събитие с Тръмп, за да го убие, допълнително мотивира управляващите във Вашингтон да построят балната зала, а с това и прилежащия бункер.

“Това, което се случи, е точно причината, поради която нашите велики въоръжени сили, тайните служби, правоохранителните органи и всеки президент през последните 150 години настояваха да бъде построена голяма, надеждна и сигурна бална зала на територията на Белият дом”, каза републиканецът в дните след опита за атентат.

Строителството на залата започна миналия октомври. В месеците след старта на работните дейности обаче идеята на Тръмп си навлече безкрайна върволица от критики. Много хора я сметнаха за безсмислено разхищение на средства и дори кич, който вреди на историческото и културното наследство, което Белия дом притежава.

Очаква се балната зала да бъде с големина от 8360 кв. метра, което би я направило дори по-голяма от основната част на Белия дом. Това накара американския Национален фонд за опазване на историческото наследство да заведе съдебен иск срещу президентската администрация, в който организацията изтъкна, че строителството е незаконно.

Последваха месеци на съдебни спорове. На 31 март тази година съдът се произнесе в полза на фонда, като разпореди, че строителният проект трябва да бъде спрян, докато Конгресът не даде разрешение за неговото завършване. По-късно съдът постанови, че заповедта му позволява на Белия дом да продължи строителството на проекта под земята.

Именно спецификата на това решение накара американската общественост да се запита какво е замислил Тръмп, че да му се позволява да строи под Белия дом. Така той бе принуден да разкрие, че под замразения проект за бална зала се изгражда огромен военен комплекс.

“Сега военните строят голям комплекс под балната зала, което стана известно наскоро заради един глупав съдебен иск, който беше заведен.

Мястото ще има бронирани стъкла и покрив, който може да устои на

удари от дронове За жалост, живеем в такова време, че това също е нужно”, разясни републиканецът. По думите му балната зала ще служи като декор за нуждите на военните.

“Ще бъде изградена система за биологична защита навсякъде. Ще има телекомуникационни и комуникационни системи. Строим и бомбени убежища. Освен това изграждаме и болница с много големи медицински отделения”, добави Тръмп, като каза, че това е всичко, което е оторизиран да разкрие, тъй като подробностите за военното съоръжение остават секретни.

Заявеното от президента накара хората да се запитат може ли президентската резиденция да поеме всичко това. Все пак тя не е голям дворец, както във Великобритания или Франция, а средно голямо имение от края на XVIII в. в неокласически стил.

“В Белия дом има много повече, отколкото се вижда на пръв поглед. Той има шест етажа и площ от около 5109 кв. м. Под сградата има два подземни етажа, които са част от ремонта, извършен по времето на президента Хари Труман. И, разбира се, под тях се предполага, че е ПЦОИС. Така че комплексът, който осигурява на държавния глава неговата безопасност и сигурност, е много по-голям, отколкото може да си представите, когато го видите за първи път”, разказва директорът на Националния център за история на Белия дом “Дейвид М. Рубенщайн” - Мат Костело.

Най-вероятно вече бившият ПЦОИС остава мистерия, която е вдъхновявала филмови и телевизионни произведения като “Белият дом: Под заплаха” и екшън сериала “24”. Въпреки това подробностите относно неговите защитни и оперативни възможности остават класифицирана информация. И преди бункерът е претърпял различни разширявания и трансформации.

“Предполагам, че както много други пространства в Белия дом, ПЦОИС е еволюирал, променял се е и е бил обновяван, за да разполага с най-модерните телекомуникационни системи, защитени линии, всичко, от което президентът, вицепрезидентът, първото семейство или членовете на кабинета биха могли да се нуждаят в случай на някаква национална катастрофа или извънредна ситуация. Той се счита за най-безопасното място в комплекса на Белия дом”, смята Костело.

Първообразът на ПЦОИС се появява през 1942 г. по идея на президента Франклин Рузвелт също като част от по-мащабни реновации на източното крило на Белия дом. Представлявал е обикновено бомбоубежище под президентската резиденция. Притежавал е спалня, баня, противогази, храна и модерна за времето си комуникационна апаратура.

Във времената на ужаса след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. срещу Световния търговски център и Пентагона за първи път в историята държавни служители бяха извънредно ескортирани до бункера, сред които и тогавашният вицепрезидент Дик Чейни (бившият президент Джордж Буш-младши в онзи момент е във Флорида, но по-късно същата вечер също бива откаран в ПЦОИС).

Покойният Чейни в миналото разказва, че когато първият самолет се разбива в една от кулите, гледал новините в кабинета си в Белия дом. Но след като се разбил и вторият самолет, неговият главен агент от Тайните служби нахлул в стаята, за да го ескортира до ПЦОИС.

“Агентът положи едната си ръка на задната част на колана ми, а другата - на рамото ми и буквално ме избута насила от кабинета, без да ме попита”, спомня си политикът през 2011 г. в интервю за Американския институт по предприемачество.

В мемоарите си тогавашната първа дама Лора Буш описва как са я отвели в ПЦОИС по време на атаките от 11 септември.

“Бяха ме вкарали набързо вътре и надолу по стълбите през две големи стоманени врати,

които се затвориха зад мен със силен съскащ звук, образувайки херметично затваряне. Сега бях в един от незавършените подземни коридори под Белия дом, на път към ПЦОИС. Вървяхме по стари плочки, с тръби, висящи от тавана, и всякакви видове механично оборудване. Бункерът е проектиран да бъде команден център по време на извънредни ситуации, с телевизори, телефони и комуникационни съоръжения”, спомня си съпругата на Буш-младши.

Години по-късно Тръмп също беше отведен за кратко в бункера по време на протестите пред Белия дом през май 2020 г. след убийството на чернокожия Джордж Флойд от полицай в Минеаполис.

“Слязох долу през деня и бях там за съвсем кратко време, но това беше по-скоро за инспекция, а не да се крия”, разказва по-късно републиканецът пред “Фокс Нюз”.