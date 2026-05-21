Загиналите гмуркачи в Малдивите са поели по тунел без изход на 60 метра дълбочина

Група опитни финландски водолази може би разреши мистерията около смъртта на петимата италианци, които загинаха, докато изследваха дълбоководни пещери на Малдивите.

Групата тръгна да изследва пещери в атола Вааву миналия четвъртък, но така и не се появи отново на повърхността.

Тялото на инструктора по гмуркане Джанлука Бенедети е намерено близо до устието на пещерата Тинвана Канду в деня, в който водолазите изчезнаха, докато останалите четири тела са били открити в третата и последна камера на пещерата в понеделник на дълбочина около 165 фута.

Мистерия замъглява трагедията, която е наречена най-лошият инцидент с гмуркане в островната държава, докато разследващите се опитват да установят как групата опитни водолази е срещнала съдбата си, пише "Дейли мейл".

Сега екип от експертни водолази от Финландия, които извадиха телата тази седмица, предположи, че групата може да е поела по грешен тунел на излизане от подводна пещера.

Професионалистите водолази, работещи за Dan Europe - медицинска и изследователска организация, посветена на здравето и безопасността на водолазите - са открили италианците в коридор със задънена улица вътре в пещерния комплекс, съобщи италианският ежедневник La Repubblica.

„Нямаше изход оттам", каза главният изпълнителен директор на компанията, Лаура Марони, цитирана от La Repubblica.

Групата от петима души включваше Моника Монтефалконе, професор по морска биология с дългогодишен опит; дъщеря ѝ Джорджия Сомакал; двама млади изследователи, Федерико Гуалтиери и Муриел Оденино; и техния водач, базиран на Малдивите, Бенедети.

51-годишната Моника Монтефалконе беше уважаван морски биолог, телевизионна личност и професор по тропическа морска екология и подводни науки в Университета в Генуа

Финландските водолази откриха, че пещерата близо до Алимата започва с първа голяма, много светла пещера с пясъчно дъно, каза Марони пред вестника.

В края на тази стая има коридор, където има малко светлина, но „видимостта, използвайки изкуствено осветление, беше отлична", каза тя.

Коридорът е дълъг почти 30 метра и широк три метра и води до втора камера на пещерата, която е голямо, кръгло пространство без естествена светлина.

Между коридора и втората камера има пясъчна плитчина.

Лесно е да се премине през пясъчната ивица във втората камера, но когато се обърнете, за да излезете отново, ивицата изглежда почти като стена, скриваща коридора, съобщи La Repubblica.

Отляво на пясъчната ивица има друг коридор - дълъг само няколко десетки метра.

„Телата на водолазите бяха намерени вътре, сякаш са го сбъркали с правилния", каза Марони пред вестника.

Ако са минали по този коридор по погрешка, „щеше да е много трудно да се върнат, особено с ограниченото количество въздух", каза Марони.

Водолазите са използвали стандартни бутилки, което означава, че на тази дълбочина са имали много малко време да посетят втората пещера, каза тя.

„Говорим за 10 минути, може би дори по-малко", добави Марони.

„Да осъзнаеш, че пътят е грешен и имаш малко въздух, може би след като си се движил напред-назад, е ужасяващо. Тогава дишаш бързо и количеството въздух намалява", каза тя.

Властите на Малдивите разследват как на италианците е било позволено да се спуснат на дълбочина от близо 60 метра, когато страната в Индийския океан позволява максимална дълбочина от 29 метра за туристи.

Финландските водолази са извадили техническото оборудване, включително GoPro камери, носени от някои от групата, което служителите се надяват, че ще им даде по-добра представа за това как се е развила трагедията.

Това се случва, след като телата на последните двама водолази - Сомакал и Оденино - бяха извадени в сряда, с което операцията е прекратена.