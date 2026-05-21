Вицепремиерът на Пакистан пожела на българския народ траен мир, прогрес и просперитет

Вицепремиерът и министър на външните работи на Пакистан Исхак Дар отправи най-сърдечни поздравления към д-р Велислава Петрова-Чамова за назначаването ѝ за министър на външните работи на България, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, цитирана от БТА.

В поздравително писмо Дар изрази увереност, че под нейно умело ръководство българската дипломация ще продължи да процъфтява и да постига големи успехи.

Той каза, че очаква с нетърпение тясно сътрудничество с нея за по-нататъшно укрепване на двустранните отношения и сътрудничеството в многостранни форуми.

Вицепремиерът на Пакистан пожела на великия български народ траен мир, прогрес и просперитет.

По-рано, на 8 май, той също поздрави д-р Велислава Петрова-Чамова чрез публикация в Екс, като ѝ пожела успех в тази важна роля.

„Очаквам с нетърпение по-нататъшното укрепване на дългогодишното приятелство между Пакистан и България и разширяването на нашето взаимноизгодно двустранно и многостранно сътрудничество“, написа Исхак Дар.