ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15 години затвор за шофьор, причинил смъртта на 2-...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22893277 www.24chasa.bg

Вицепремиерът на Пакистан пожела на българския народ траен мир, прогрес и просперитет

1072
Исхак Дар КАДЪР: Екс/@raaznewsen

Вицепремиерът и министър на външните работи на Пакистан Исхак Дар отправи най-сърдечни поздравления към д-р Велислава Петрова-Чамова за назначаването ѝ за министър на външните работи на България, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, цитирана от БТА. 

В поздравително писмо Дар изрази увереност, че под нейно умело ръководство българската дипломация ще продължи да процъфтява и да постига големи успехи.

Той каза, че очаква с нетърпение тясно сътрудничество с нея за по-нататъшно укрепване на двустранните отношения и сътрудничеството в многостранни форуми.

Вицепремиерът на Пакистан пожела на великия български народ траен мир, прогрес и просперитет. 

По-рано, на 8 май, той също поздрави д-р Велислава Петрова-Чамова чрез публикация в Екс, като ѝ пожела успех в тази важна роля.

„Очаквам с нетърпение по-нататъшното укрепване на дългогодишното приятелство между Пакистан и България и разширяването на нашето взаимноизгодно двустранно и многостранно сътрудничество“, написа Исхак Дар.

Исхак Дар КАДЪР: Екс/@raaznewsen

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)