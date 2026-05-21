Майки се сбиха на абитуриентски бал (Видео)

Майки се сбиха на абитуриенски бал в гимназия в Босна и Херцеговина. Двете жени се опитвали да заемат място по-близо до червения килим, по който трябвало да минат учениците, за да имат по-добър ъгъл за снимките, съобщава Crna hronika.

Спорът бързо е ескалирал във физическа саморазправа, което накара родители и гости да се намесят и да се опитат да успокоят ситуацията. Полицията e пристигнала на мястото и е потушила напрежението, за да предотврати по-нататъшен конфликт.

Снимки и видеоклипове от инцидента бързо се разпространиха в социалните мрежи, където мнозина коментираха как тържеството по случай дипломирането е било помрачено от неподходящо поведение от страна на възрастни, съобщава Би Ти Ви.

„Докато абитуриентите празнуваха края на една глава от живота си, вечерта в Цазин бе белязана и от неприятна сцена между родителите. Вместо подкрепа и гордост, се стигна до спор и физическа конфронтация, които шокираха присъстващите. „Абитуриентският бал трябва да бъде нощ на спомени, музика и усмивки за младите хора, а не място на конфликти и грозни сцени пред деца, които чакаха най-красивия си момент", гласят част от коментарите в социалните мрежи.

Все още не е известно дали ще бъдат предприети конкретни мерки срещу участниците.