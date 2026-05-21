Фицо: Не се планират промени в правителството

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви на пресконференция, че не се планират промени в правителството и не вижда причина да разглежда директно предложението на лидера на коалиционните си партньори от Словашката национална партия (СНП) Андрей Данко за смяна на министъра на околната среда Томаш Тараба, съобщи словашката агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Фицо подчерта, че уважава предложението, но ако партията настоява конкретно за освобождаването на Тараба, ще изиска гаранции, че управляващото мнозинство в парламента ще остане стабилно и функциониращо. По думите му СНП решава вътрешнопартийни въпроси, но евентуалните кадрови промени не бива да водят до политическа криза или да застрашат работата на кабинета. Според премиера Тараба е "много способен министър".

Фицо потвърди, че Данко е предложил освобождаването на Тараба в случай на правителствени промени, но подчерта, че самият той не подготвя подобни промени.

"За мен най-важното е дали управляващата коалиция ще запази мнозинството си и ще може да функционира", заяви Фицо. Той допълни, че ако СНП може да гарантира, че кадровите промени няма да се отразят на парламентарното мнозинство и стабилността на управлението, тогава това би било вътрешнопартиен въпрос.

Премиерът предупреди, че не би искал вътрешните проблеми в СНП да поставят под риск мнозинството в парламента. Той съобщи още, че темата ще бъде обсъдена на заседание на Коалиционния съвет, планирано за понеделник или вторник следващата седмица.

"Какъв е смисълът да освобождаваме някого от пост, ако така ще останем със 75 депутати вместо със 78?", попита Фицо. Той добави, че ако СНП представи предварително договорено решение, гарантиращо подкрепата на 78 депутати от коалицията, вероятно би взел решение за промяната.

По думите му обаче не е разумно да се взема решение без ясна представа за последствията върху парламентарната група на СНП и поведението на Томаш Тараба. Фицо подчерта, че негов дълг е да направи всичко възможно управляващата коалиция да остане на власт до парламентарните избори догодина.

СНП предложи като един от вариантите при евентуални правителствени промени да бъде заменен Томаш Тараба, тъй като според партията той управлява министерството напълно самостоятелно. От СНП заявиха, че не разполагат с достатъчно информация за дейността и проектите на министерството и изразиха съмнения към подготвяния план за разделянето на националните паркове на зони, като призоваха Тараба да го преразгледа. След заседанието на кабинета министърът обаче заяви, че продължава да подкрепя предложения план.