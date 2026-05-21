Останки от дрон откриха на румънски плаж

Мартина Ганчева, БТА

СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Фрагмент, който изглежда като част от дрон, е бил открит днес на плаж в румънския черноморски курорт Еуфория Норд, съобщават местните медии.

На място са пристигни представители на полицията и на бреговата охрана. Те трябва да установят точния произход на предмета и дали той представлява опасност.

Най-вероятно става въпрос за крило на дрон, донесено от морските вълни.

Спасители са забелязали предмета и са уведомили властите.

Това не е изолина случай, отбелязват местните медии и припомнят, че през миналите месеци морските вълни изтласкаха на брега фрагменти от дронове на плажовете в курортите Мамая,Вама Веке и в района на Констанца. 

