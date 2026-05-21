Останки от дрон откриха на румънски плаж

Фрагмент, който изглежда като част от дрон, е бил открит днес на плаж в румънския черноморски курорт Еуфория Норд, съобщават местните медии.
На място са пристигни представители на полицията и на бреговата охрана. Те трябва да установят точния произход на предмета и дали той представлява опасност.
Най-вероятно става въпрос за крило на дрон, донесено от морските вълни.
Спасители са забелязали предмета и са уведомили властите.
Това не е изолина случай, отбелязват местните медии и припомнят, че през миналите месеци морските вълни изтласкаха на брега фрагменти от дронове на плажовете в курортите Мамая,Вама Веке и в района на Констанца.