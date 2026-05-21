Деца със завързани очи изоставени в португалска гора, казали им да търсят заровен нож

Две братчета са били изоставени от родителите си в гориста местност в Португалия. Децата били заведени там и оставени със завързани очи.

5-годишния Бартелеми и 3-годишния Захари били намерени да се скитат по селски път между градовете Алкасер до Сал и Компорта във вторник вечерта около 19 местно време. Двойка намерила момчетата с малко дрехи, два плода и две бутилки вода: „Те плачеха, бяха ужасени. Викаха баща си".

Децата били покрити с мръсотия и синини, едното имало нараняване на коляното. Нито едно от момчетата не е имало документи за самоличност.

Семейство Кинтас, което ги открило, завело децата в дома си, а след това се обадило на полицията. Братчетата били откарани в болницата в Сетубал за пълен медицински преглед. Установило се, че са напълно здрави. Докладът на токсикологичната експертиза сочи, че родителите не са давали наркотици на момчетата, съобщава "Дейли мейл".

След разпит на децата се установило, че те всъщност са дошли от Франция. Те разказали на властите, че родителите им казали, че ще играят игра, за да „прогонят дявола".

Майка им, 41-годишната Марин, и доведеният им баща Марк им завързали очите им и са ги завели в гориста местност, след което им казали, че могат да махнат превръзките от очите си едва след като намерят нож, който двойката е заровила в земята и го използват, за да ги отрежат.

Момчетата ровили в пръстта няколко минути, преди Бартелеми да им свали превръзките от очите. С голяма изненада децата осъзнали, че са съвсем сами.

Все още вярвайки, че играят на игра, момчетата се лутали из околността в продължение на няколко часа. В тази част на Португалия температурите през деня могат да достигнат до 30 градуса.

„По-големият ми каза, че той и брат му са се изгубили в гората и че баща им и майка им са си тръгнали, без да ги вземат. Веднага разбрах, че са били изоставени по раниците. Когато видях как са опаковани, разбрах, че са били изоставени", казва Артур.

Момчетата били настанени в приемни семейства, след като информация за тях, поискана от френското посолство в Португалия, разкрила, че те нямат кръвни роднини в страната. Предстои да бъдат прехвърлени във френското посолство.

Разследването на португалската и френската полиция досега установило, че Марин, за която се смята, че е от Колмар в Източна Франция, е изчезнала с двете деца преди около две седмици, преди да тръгнат на пътуване с кола към Португалия.

Майката на Марин, която баба по майчина линия на откритите деца, съобщила в полицията за изчезването на децата, като заяви, че те са отвлечени от майка си. Бащата на момчетата, който живее разделен от майка им, също подал сигнал за отвличане на деца в полицията.

Семейството влязло в Португалия на 11 май през Браганса на испанската граница, след като било видяно да преминава със семейния автомобил през граничния пункт.

След това са изминало над 498 км, като първо са се отправили към региона Миранда до Корво, преди да продължат на юг към Алкасер до Сал. Двойката и децата им отседнали в хотел в града, намиращ се на около 19 км от мястото, където били открити.

Докато португалската полиция продължава разследването и издирването на двойката, френските прокурори започват разследване за небрежност спрямо дете.

Португалската полиция все още не е потвърдила официално, че децата са отвлечени и изоставени.