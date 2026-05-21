В Рим разследват посегателствата, на които са били подложени членове на хуманитарната флотилия за Газа

Прокуратурата в Рим започна разследване за извършено престъпно деяние във връзка с посегателствата, на които са били подложени членове на хуманитарната флотилия за Газа, когато са били докарани в израелския пристанищен град Ашдод, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Видеа, постнати от израелския министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир, са били получени от разследващите като доказателство.

Крайнодесният израелски министър се подигра на активистите, които бяха принудени да коленичат с лице към земята, със завързани очи и с белезници, и им заяви: „Добре дошли в Израел“.

Разследващите ще разговарят и с 29-те италианци, които са били сред активистите във флотилията за Газа, включително с депутата от италианското опозиционно „Движение 5 звезди“ Дарио Каротенуто.

След завръщането си в Италия днес Каротенуто заяви, че той и други активисти са били „жестоко“ бити от израелски служители.

Правният екип на хуманитарната флотилия е подал жалба относно отношението към активистите.

Прокуратурата в Рим разследва и предполагаеми престъпления, извършени от израелски служители при прехващането на два предишни опита на флотилията да достави помощ в Газа миналия месец и през есента на 2025 г.