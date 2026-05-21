Папата: Нито една държава, която измерва успеха само със силата, не може да е хуманна

Нито една държава, която измерва успеха само със силата, не може да е хуманна, заяви папа Лъв XIV, цитиран от АНСА, съобщава БТА.

"Нито една нация, нито едно общество, нито един международен ред не може да се нарича справедлив и хуманен, ако измерва успеха си единствено чрез силата или благоденствието, пренебрегвайки онези, които живеят в периферията" на обществото, заяви папата днес при приемането на новите посланици при Светия престол на Бангладеш, Чад, Мавриций, Намибия, Руанда, Сиера Леоне, Шри Ланка и Йемен.

"Христовата любов към най-нисшите и забравените изисква от нас да отхвърлим всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими", подчерта главата на Римокатолическата църква.