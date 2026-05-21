Путин обяви задачите на руско-беларуските учения за изцяло изпълнени

Путин наблюдава маневрите заедно с беларуския си колега Александър Лукашенко. Снимка Ройтерс

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че задачите в рамките на съвместните руско-беларуски учения с ядрена насоченост са били "изцяло изпълнени", предаде Ройтерс.

Той наблюдава маневрите заедно с беларуския си колега Александър Лукашенко.

Беларус няма да позволи да бъде въвлечен във войната в Украйна, но Москва и Минск ще се защитават заедно в случай на агресия, подчерта беларуският лидер, цитиран от агенция БелТА.

Лукашенко добави, че е готов да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски.

Руското Министерство на отбраната съобщи днес, че по време на ученията са били изстреляни междуконтинентална балистична ракета "Ярс" и свръхзвукова ракета "Циркон" като част от изпитанията на стратегическите сили.

Путин обяви също, че Русия ще продължи да модернизира Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН) чрез въвеждане на нови ракетни комплекси както със стационарно, така и с мобилно базиране, предаде ТАСС. Той припомни, че наскоро са били проведени успешни изпитания на междуконтиненталната балистична ракета "Сармат", която според него притежава „високи тактико-технически характеристики" и е способна да преодолява всички съвременни и перспективни системи за противоракетна отбрана.

Путин допълни, че Русия ще продължи да приема на въоръжение нови атомни подводници, както и нови и модернизирани стратегически бомбардировачи.

