ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" ще могат да се снимат с шампи...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22894035 www.24chasa.bg

Министър Петрова поиска от САЩ безвизово пътуване възможно най-скоро

1364
Велислава Петрова СНИМКА: МВнР

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на САЩ Алисън Хукър. Разговорът се състоя в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.

Първият ни дипломат акцентира върху присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване възможно най-скоро. Министър Петрова подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани и с оглед на баланса в стратегическите отношенията на България и САЩ. В рамките на разговора американската страна потвърди своята ангажираност да продължат дискусиите по поставения въпрос.

Като стратегически партньори и съюзници в НАТО, България и САЩ потвърдиха готовността си да продължат съвместната работа за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, модернизацията на българските въоръжени сили, енергийната диверсификация, търговията и инвестициите, науката и технологиите.

Велислава Петрова СНИМКА: МВнР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)